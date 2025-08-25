Real Madrid : la belle statistique de Kylian Mbappé

Dimanche soir, le Real Madrid s’est imposé sereinement sur la pelouse du Real Oviedo (0-3), grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Vinicius Jr. dans le temps additionnel. Avec ses deux réalisations – d’abord une frappe à ras de terre à la suite d’un joli contrôle orienté (37e), puis un but facile du pied droit sur un service du Brésilien (83e) –, Kylian Mbappé a inscrit ses 379e et 380e buts en carrière.

Un très joli total pour l’attaquant de 26 ans, qui a commencé sa carrière professionnelle en décembre 2015, alors âgé de seulement 17 ans. Formé à l’AS Monaco, Mbappé y a inscrit 27 buts avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, où il a fait trembler les filets à 256 reprises. Depuis son arrivée à Madrid, le Bondynois a marqué 47 fois. Avec 50 réalisations, il est aussi le troisième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, derrière Olivier Giroud (57 buts) et Thierry Henry (51 buts), et devrait finir par les dépasser. Kylian Mbappé a marqué son premier but en tant que professionnel le 20 février 2016, lors d’une victoire monégasque face à Troyes (3-1).