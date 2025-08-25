Serie A
Bologne : Ciro Immobile absent deux mois
1 min.
@Maxppp
Le retour en Serie A de Ciro Immobile tourne déjà à la catastrophe. Le nouvel attaquant de Bologne s’est blessé dès son premier match contre l’AS Roma et sera indisponible pendant huit semaines, a annoncé son club ce lundi. Le buteur est touché au muscle fémoral de la cuisse droite.
La suite après cette publicité
Pour rappel, l’international italien (35 ans) a passé la saison dernière en Turquie, à Besiktas, club pour lequel il a marqué 15 buts en 31 matches. Out, l’ancien goleador de la Lazio manquera donc les prochaines journées, à commencer par la réception de Côme, samedi prochain, pour le compte de la 2e journée de Serie A.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer