Serie A

Bologne : Ciro Immobile absent deux mois

Par Josué Cassé
1 min.
Ciro Immobile à Besiktas @Maxppp

Le retour en Serie A de Ciro Immobile tourne déjà à la catastrophe. Le nouvel attaquant de Bologne s’est blessé dès son premier match contre l’AS Roma et sera indisponible pendant huit semaines, a annoncé son club ce lundi. Le buteur est touché au muscle fémoral de la cuisse droite.

Pour rappel, l’international italien (35 ans) a passé la saison dernière en Turquie, à Besiktas, club pour lequel il a marqué 15 buts en 31 matches. Out, l’ancien goleador de la Lazio manquera donc les prochaines journées, à commencer par la réception de Côme, samedi prochain, pour le compte de la 2e journée de Serie A.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
