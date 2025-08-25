Le FC Barcelone fonce sur une pépite de River Plate

Le mercato estival a été rapidement ficelé pour le FC Barcelone. Bouclant rapidement les arrivées de Joan Garcia (Espanyol de Barcelone), Roony Bardghji (FC Copenhague) et Marcus Rashford (Manchester United), le club catalan s’est aussi délesté de Pau Victor (Braga), Alex Valle (Côme), Pablo Torre (Majorque), Clément Lenglet (Atlético), Inigo Martinez (Al-Nassr), Ansu Fati (AS Monaco) et Ander Astralaga (Grenade). Cela ne devrait plus trop bouger sur les prochains jours, mais ça n’empêche pas de regarder pour l’avenir. À l’instar de Manchester City qui s’est offert Claudio Echeverri et du Real Madrid qui vient de recruter Franco Mastantuono, les Blaugranas pistent la toute dernière pépite de River Plate et son nom est Ian Subiabre. Jeune ailier droit de 18 ans, le gaucher est binational Argentin et Chilien.

La suite après cette publicité

International U20 avec l’Albiceleste, ce profil de poche d’1m71 a disputé 14 matches cette saison pour 1 but marqué. Selon TNT Sports, le joueur dispose d’une clause libératoire supérieure à 25 millions d’euros. Alors que son agent est l’ancienne gloire argentine Claudio Caniggia, Ian Subiabre est amené à débarquer très vite en Europe. Polyvalent puisqu’il peut évoluer sur les deux ailes, il a brillé lors du dernier championnat d’Amérique du Sud U20 où il a disputé 6 matches pour 3 buts marqués. Attendu à disputer la Coupe du monde U20 du 27 septembre au 19 octobre, Ian Subiabre sera scruté par le FC Barcelone lors de cette compétition puisque le club l’a déjà prévu. Cependant, la situation financière du club catalan fait que cette option ne sera pas considérée pour ce mercato mais plutôt pour les prochains.