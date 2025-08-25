Real Madrid : la colère de Rodrygo après avoir été remplacé contre Oviedo

En raison de son faible temps de jeu depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc du Real Madrid, Rodrygo était pressenti pour quitter la Maison Blanche cet été. Finalement, l’entraîneur espagnol avait déclaré il y a quelques jours qu’il comptait sur l’international brésilien (33 sélections, 7 buts) pour cette nouvelle saison. Dimanche soir, le Brésilien a même été aligné dans le onze de départ face au Real Oviedo en Liga, à la place de Vinicius sur l’aile gauche.

Remplacé à la 63e minute par son compatriote, Rodrygo n’a pas caché sa frustration d’être le premier joueur à sortir, en même temps que le jeune Franco Mastantuono. Assis entre Éder Militão et David Alaba, le joueur de 24 ans a jeté son maillot d’entraînement au sol, tout en proférant quelques mots inaudibles. Beaucoup de frustration pour celui qui était resté sur le banc lors du premier match officiel de la saison des Merengues, contre Osasuna en Liga (victoire 1-0). Sur le terrain, Rodrygo a signé quelques accélérations dangereuses et a pesé sur la défense d’Oviedo, même s’il a trop souvent privilégié la solution individuelle. Nul doute que Xabi Alonso continuera de faire appel à lui.