Menu Rechercher
Commenter 38
Eliminatoires CM - Afrique

Sénégal : l’élection à la FSF vire au scandale

Par La Rédaction FM
1 min.
Sénégal @Maxppp

L’élection du nouveau président de la Fédération sénégalaise de football a viré au scandale. Prévue pour être un moment démocratique, elle s’est transformée en un scrutin chaotique de plus de vingt heures, marqué par des dysfonctionnements graves : portables autorisés dans l’isoloir, absence de contrôle clair, manque d’organisation et conditions déplorables pour les délégués. Selon Sport News Africa, des achats de voix ont été observés : des enveloppes de 100 000 CFA (environ 152 €) ont été distribuées dans un parking pour orienter le vote en faveur du camp d’Abdoulaye Fall.

La suite après cette publicité
Sport News Africa
Du nouveau concernant l’élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football… 🥶

Romain Molina nous dresse l’état des lieux de nouvelles révélations. 👨‍🍳

THREAD ⬇️
Romain Molina
Sénégal 🇸🇳 : nouveaux éléments de manipulation de votes à l’élection de la FSF

59 délégués logés dans un hôtel aux frais du candidat "vainqueur" (Abdoulaye Fall), enveloppe donnée "dont je tairais le montant"

Second volet de l'enquête pour @snewsafrica

Voir sur X

Certains délégués ont également été logés à Saly aux frais de ce même camp, renforçant les soupçons de manipulation. La confusion s’est accentuée au moment du dépouillement : le total des suffrages est d’abord annoncé à 301 voix, avant d’être corrigé à 300, un ajustement qui jette le doute sur la fiabilité du processus. Face à cette situation, Mady Touré a officiellement déposé un recours auprès de la FSF pour contester l’élection d’Abdoulaye Fall.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (38)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique
Sénégal

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Afrique Eliminatoires CM - Afrique
Sénégal Flag Sénégal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier