Sénégal : l’élection à la FSF vire au scandale

L’élection du nouveau président de la Fédération sénégalaise de football a viré au scandale. Prévue pour être un moment démocratique, elle s’est transformée en un scrutin chaotique de plus de vingt heures, marqué par des dysfonctionnements graves : portables autorisés dans l’isoloir, absence de contrôle clair, manque d’organisation et conditions déplorables pour les délégués. Selon Sport News Africa, des achats de voix ont été observés : des enveloppes de 100 000 CFA (environ 152 €) ont été distribuées dans un parking pour orienter le vote en faveur du camp d’Abdoulaye Fall.

Certains délégués ont également été logés à Saly aux frais de ce même camp, renforçant les soupçons de manipulation. La confusion s’est accentuée au moment du dépouillement : le total des suffrages est d’abord annoncé à 301 voix, avant d’être corrigé à 300, un ajustement qui jette le doute sur la fiabilité du processus. Face à cette situation, Mady Touré a officiellement déposé un recours auprès de la FSF pour contester l’élection d’Abdoulaye Fall.