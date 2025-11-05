Atalanta : l’altercation folle entre Lookman et son entraîneur contre l’OM

Lors de la 75e minute du match de Ligue des Champions entre Olympique de Marseille et l’Atalanta, une scène surréaliste est survenue : Lookman, sorti du terrain pour être remplacé par Yunus Musah, s’est dirigé vers le banc mais a été visiblement arrêté et bousculé par Juric, provoquant une vive altercation entre les deux hommes. Cette réaction semble refléter une tension plus large au sein du club bergamasque, non seulement à cause du contexte sportif difficile, mais aussi en raison des tensions internes que Lookman traverse depuis le dernier mercato. Cet épisode fait écho aux turbulences du dernier mercato estival.

En effet, pour rappel, Lookman avait clairement exprimé son désir de quitter Atalanta, notamment pour rejoindre Inter Milan, et aurait même déposé une demande de transfert après avoir estimé que des « promesses non tenues » avaient été faites par la direction du club. De son côté, l’Atalanta a refusé plusieurs offres (estimations entre 40 et 45 M€ voire plus) et insisté sur le fait qu’un départ ne serait pas possible vers un autre club italien. Cette situation a entraîné un manque de disponibilité de Lookman en début de saison, une réintégration tardive à l’entraînement et des frictions qui se ressentent visiblement jusque sur le terrain.