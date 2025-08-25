Menu Rechercher
Lens prête Jeremy Agbonifo à Bâle

Par Josué Cassé
Jean-Louis Leca @Maxppp

C’était pressenti, c’est désormais officiel. Recruté par le RC Lens en janvier dernier, Jeremy Agbonifo quitte déjà le nord de la France. L’ailier suédois s’est engagé avec le FC Bâle, sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 4,5 M€.

Racing Club de Lens
Jeremy Agbonifo au @FCBasel1893 🔄

Arrivé au Racing en janvier dernier (8 matchs de @Ligue1), l'international Espoir suédois rallie le championnat suisse dans le cadre d'un prêt avec option d'achat.

Bonne saison Jeremy 👋
Auteur de 8 apparitions en Ligue 1 (dont 1 seule titularisation) la saison passée, Agbonifo était arrivé sous la forme d’un prêt payant d’1 M€ et l’option d’achat de 6,5 M€ avait été levée.

