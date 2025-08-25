Lens prête Jeremy Agbonifo à Bâle

C’était pressenti, c’est désormais officiel. Recruté par le RC Lens en janvier dernier, Jeremy Agbonifo quitte déjà le nord de la France. L’ailier suédois s’est engagé avec le FC Bâle, sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 4,5 M€.

Auteur de 8 apparitions en Ligue 1 (dont 1 seule titularisation) la saison passée, Agbonifo était arrivé sous la forme d’un prêt payant d’1 M€ et l’option d’achat de 6,5 M€ avait été levée.