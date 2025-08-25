La presse espagnole compare Kylian Mbappé à Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola réserve une mauvaise surprise à Rayan Cherki

Kylian Mbappé en mode CR7

Kylian Mbappé a encore fait parler son sens du but hier soir. L’attaquant du Real Madrid a inscrit un doublé pour permettre aux siens de s’imposer 3-0 sur la pelouse du Real Oviedo, Vinicius Jr a marqué le troisième but. En mode killer, cela fait trois réalisations en deux journées seulement pour l’ancien parisien qui démarre cette deuxième saison espagnole de la meilleure des manières. «Simplement Mbappé» titre le journal AS, ça y est il n’y a plus le moindre doute concernant le numéro 10 madrilène, c’est lui la gâchette du Real et le meilleur joueur offensif de cette équipe. Il est beaucoup plus en jambes, plus affûté physiquement, il a même activé le mode CR7 juge Marca. Clinique devant le but et leader dans l’attitude, Kylian Mbappé se rapproche de plus en plus de son modèle qui avait su épurer son jeu et se réinventer au cours de son aventure au Real. Bonus pour Mbappé, il donne du temps à Xabi Alonso. Tout n’est pas encore parfait pour le Real Madrid, loin de là, et l’international français a donné un peu de répit à son entraîneur avec ses buts.

Rayan Cherki de retour sur le banc ?

Les premières secousses pour Rayan Cherki. L’international français a subi le contrecoup de sa première réussie la semaine dernière contre Wolverhampton. Il était titulaire, mais dans le dur contre Tottenham et justement cela pourrait pousser Pep Guardiola à l’utiliser en tant que remplaçant cette semaine juge le Manchester Evening News. Pas d’inquiétude pour Cherki, cela fait partie de sa progression, encore plus dans le système Guardiola qui nécessite un temps d’adaptation plus long. Malgré ces prestations, Rayan Cherki devrait être sélectionné par Didier Deschamps. Mercredi prochain, le sélectionneur de l’équipe de France dévoilera la liste des joueurs convoqués pour le prochain rassemblement des Bleus. Pour rappel, les Tricolores défieront l’Ukraine puis l’Islande dans le cadre des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde.

Rien ne va pour Manchester United

Les jours heureux attendront pour Manchester United. Bruno Fernandes le capitaine des Red Devils est dans les bosses, son pénalty raté a coûté très cher à son équipe qui a fini par concéder le nul sur la pelouse de Fulham. Un fait rare pour le Portugais, d’habitude très efficace dans cet exercice. Mais après la rencontre, Bruno Fernandes s’est plaint de l’arbitre qui l’a gêné en le percutant légèrement pendant qu’il reculait pour préparer son tir. "Cela m’a contrarié parce que l’arbitre ne s’est pas excusé, mais ce n’est pas une excuse pour avoir raté le penalty", admet le capitaine mancunien. Cela fait deux de suite écrit le Daily Mirror en mettant en avant le nom d’Emile Smith-Rowe, auteur du but de l’égalisation sur son tout premier ballon. Fulham aurait même pu empocher trois points avec un peu plus de justesse en fin de match.