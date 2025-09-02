Man City : les premiers mots de Gianluigi Donnarumma

C’est officiel ! Gianluigi Donnarumma est un joueur de Manchester City. L’Italien a paraphé un contrat jusqu’en 2030. Heureux, il a livré ses premières impressions sur le site officiel des Skyblues. « Avoir signé pour Manchester City est un moment très spécial et une fierté pour moi. Je rejoins une équipe remplie de talents de classe mondiale, dirigée par Pep Guardiola, l’un des plus grands managers de l’histoire du football. C’est un club que tout footballeur mondial rêverait de rejoindre. J’admire Manchester City depuis de nombreuses années, donc pouvoir désormais jouer pour le club est un immense honneur et un privilège. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, le staff et les supporters. Jouer à l’Etihad Stadium sera un moment très spécial pour moi. Je suis très enthousiaste pour ce qui m’attend et je peux promettre que je donnerai absolument tout pour essayer d’aider le club à obtenir encore plus de succès.»

Une signature qui ravit le directeur sportif mancunien, Hugo Viana. «Le pedigree, la qualité et le palmarès de Gianluigi parlent d’eux-mêmes, et nous sommes tous absolument ravis qu’il nous ait rejoint ici à City. Il a accumulé une riche expérience de haut niveau et sait ce qui est nécessaire pour réussir à un niveau durable. Depuis son plus jeune âge, il évolue au plus haut niveau. C’est inhabituel pour un gardien et cela signifie qu’il arrive ici comme l’un des meilleurs au monde à son poste. Il ne fait aucun doute que Gianluigi apportera davantage de qualité et de profondeur à notre département de gardiens de but de haut niveau. Tout le monde ici est très heureux d’accueillir Gianluigi à Manchester City et nous lui souhaitons le meilleur pendant son séjour parmi nous.» City a trouvé le successeur d’Ederson, qui a quitté le club après 8 ans de bons et loyaux services afin de s’engager à Fenerbahçe.