PSG : les révélations de Mauricio Pochettino sur le terrible été 2021 de Kylian Mbappé

Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain (2021-2022), Mauricio Pochettino a vécu le feuilleton Mbappé durant le mercato estival 2021. Cette année-là, le Real Madrid a fait le forcing pour recruter la star parisienne à un an de la fin de son contrat. Malgré les offres intéressantes des Merengues, la direction rouge et bleu a toujours ignoré la Casa Blanca. Interrogé dans l’émission El Chiringuito, Pochettino a évoqué cet épisode.

«Le PSG est l’un des clubs les plus forts. J’ai toujours une grande relation avec l’Émir et Nasser (Al-Khelaïfi). Tu ne vas pas leur faire peur. Ce fut un moment difficile pour Kylian. Il a toujours rêvé d’aller au Real Madrid depuis qu’il est enfant. Je le savais. C’est un grand garçon. Aller réaliser ses rêves c’est parfois trahir une parole donnée. J’étais l’entraineur qui le voyait comme un garçon qui vient te demander un conseil. Ce n’était pas facile. Moi je ne pouvais plus aller contre mes intérêts, j’étais le coach du PSG. Mais je voyais un garçon dont les yeux brillaient pour un autre club. C’est très difficile. J’ai toujours eu le même discours avec lui. J’ai été loyal envers mon club et mes valeurs. Au final, il est resté à Paris, mais il a réussi à réaliser son rêve», a confié l’Argentin.