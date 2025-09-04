Menu Rechercher
Commenter 2
Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM 2026 : la Turquie s’offre la Géorgie, la Lituanie accrochée par Malte

Par Aurélien Macedo
1 min.
Arda Güler avec la Turquie à l'Euro @Maxppp
Géorgie 2-3 Turquie

Dans le groupe E des éliminatoires à la Coupe du monde 2026 dans la zone Europe, cela débutait ce soir avec notamment un joli choc entre la Géorgie et en Turquie. À domicile, la bande de Khvicha Kvaratskhelia est tombée de haut. Rapidement Mert Müldur a trouvé la faille (3e) tandis que Kerem Akturkoglu a doublé la mise avant la pause (41e).

La suite après cette publicité

En seconde période, Kerem Akturkoglu s’est offert un doublé (52e) mais Zuriko Davitashvili (63e) lui a répondu avant que Baris Yilmaz soit exclu (71e). La Géorgie a réduit l’écart de nouveau via Khvicha Kvaratskhelia (90e +8) mais s’incline bien 3-2. Dans le même temps, le match entre la Lituanie et Malte s’est achevé sur un match nul 1-1. Les deux équipes sont respectivement quatrièmes et cinquièmes de leur groupe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Géorgie
Turquie

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Géorgie Flag Géorgie
Turquie Flag Turquie
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier