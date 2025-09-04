Qualifs CdM 2026 : la Turquie s’offre la Géorgie, la Lituanie accrochée par Malte

Dans le groupe E des éliminatoires à la Coupe du monde 2026 dans la zone Europe, cela débutait ce soir avec notamment un joli choc entre la Géorgie et en Turquie. À domicile, la bande de Khvicha Kvaratskhelia est tombée de haut. Rapidement Mert Müldur a trouvé la faille (3e) tandis que Kerem Akturkoglu a doublé la mise avant la pause (41e).

La suite après cette publicité

En seconde période, Kerem Akturkoglu s’est offert un doublé (52e) mais Zuriko Davitashvili (63e) lui a répondu avant que Baris Yilmaz soit exclu (71e). La Géorgie a réduit l’écart de nouveau via Khvicha Kvaratskhelia (90e +8) mais s’incline bien 3-2. Dans le même temps, le match entre la Lituanie et Malte s’est achevé sur un match nul 1-1. Les deux équipes sont respectivement quatrièmes et cinquièmes de leur groupe.