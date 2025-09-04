Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

Ukraine, PSG : Illia Zabarnyi refuse de parler de Matvey Safonov

Interrogé ce jeudi soir, à la veille du match de qualifications pour la Coupe du monde 2026 contre la France, le défenseur ukrainien Illia Zabarnyi a refusé de répondre à une question sur sa relation avec Matvey Safonov, portier russe du Paris Saint-Germain.

«Je pense seulement au match contre la France. Je n’en dirai pas plus, vous n’avez qu’à relire mon interview», a ainsi déclaré l’ancien joueur de Bournemouth qui s’était déjà exprimé à ce sujet. Voilà qui est clair.

