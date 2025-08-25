Newcastle a formulé une offre XXL pour Jorgen Strand Larsen

Cet été, Newcastle a cherché à se renforcer en attaque. Alors qu’Anthony Elanga est le seul arrivé dans ce secteur offensif, les Magpies doivent également gérer le feuilleton brûlant Alexander Isak. Annoncé sur le départ, l’attaquant suédois est toujours présent au club à l’heure où ces lignes sont écrites. En parallèle, les dirigeants anglais cherchent encore à se renforcer cet été.

Ce lundi, The Athletic explique que Newcastle a formulé une offre de 58 millions d’euros pour Jorgen Strand Larsen. Auteur de 14 buts avec Wolverhampton la saison passée en Premier League, l’attaquant norvégien de 25 ans est estimé comme intouchable et n’importe quelle offre sera repoussée pour cet élément considéré comme trop important à ce stade du mercato.