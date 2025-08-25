Menu Rechercher
Le Borussia Dortmund va recruter deux joueurs de Chelsea

Carney Chukwuemeka sous les couleurs du BVB @Maxppp

Le Borussia Dortmund est proche de boucler deux nouvelles recrues. D’après des informations de Sky Sport Allemagne, le BVB a trouvé un accord avec Chelsea pour recruter l’Anglais Carney Chukwuemeka et l’Argentin Aarón Anselmino. Déjà prêté au club allemand la saison dernière avec 17 matchs disputés, le premier va rejoindre Dortmund dans le cadre d’un transfert définitif.

Le second sera prêté sans option d’achat par les Blues. Au total, Dortmund dépensera environ 25 millions d’euros pour ces deux opérations. Des renforts qui aideront sûrement à stabiliser l’équipe de Niko Kovač, qui a concédé le nul face à Sankt Pauli pour sa première en Bundesliga cette saison (3-3).

Voir tous les commentaires (1)
