Ligue 1

BL : Dortmund rattrapé sur le fil par Sankt Pauli

Par Samuel Zemour
1 min.
Felix Nmecha, avec Dortmund @Maxppp
Sankt Pauli 3-3 Dortmund

Rentrée des classes animée pour le Borussia Dortmund. En déplacement à Sankt Pauli pour entamer la saison, le BVB débutait de la meilleure des manières avec l’ouverture du compteur but de Guirassy (1-0, 33e), qui a notamment manqué le doublé sur un penalty bien détourné par Vasilj (39e). Les Marsupiaux l’ont payé cher puisque l’ex-joueur du SM Caen, Hountondji, égalisait en seconde période (1-1, 50e).

Mais Dortmund s’est relevé et a repris les devants avec un but d’Anton, puis le break signé Brant en l’espace de quelques minutes (3-1, 67e et 74e). Mais ensuite, tout a basculé après une faute bête de Mané dans la surface, expulsé par la suite, avant un penalty transformé par Sinani pour redonner espoir aux Freibeuter (3-2, 86e). Et sur le fil, Sankt Pauli a réussi à aller chercher le nul grâce à Smith (3-3, 89e). Le BVB devra faire mieux contre l’Union Berlin, alors que St. Pauli ira ensuite à Hambourg pour la deuxième journée.

Pub. le - MAJ le
Ligue 1
Dortmund
Sankt Pauli

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Dortmund Logo BV Borussia 09 Dortmund
Sankt Pauli Logo Sankt Pauli
