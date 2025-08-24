Valentin Rongier analyse la lourde défaite du Stade Rennais contre Lorient

Au Stade du Moustoir, Rennes a sombré ce dimanche 24 août face à Lorient, concédant une lourde défaite dans le derby breton 4-0. Réduits à neuf dès la 11e minute après les expulsions de Camara et Wooh, les Rennais n’ont jamais pu inverser la tendance. Un revers qui risque de laisser des traces dans les têtes.

Rongier s’est exprimé au micro de Ligue 1+ en fin de match : « je ne sais pas comment analyser ce match, c’est difficile de faire un résultat à 9 contre 11, ce sont des erreurs qu’on ne doit pas faire, ça fait partie de l’apprentissage, mais en Ligue 1, on n’a pas le temps, on a montré de belles choses à 9 contre 11 en première mi-temps, mais le but nous fait mal. Aujourd’hui, ça reste insuffisant. Ce sont pleins de petites choses qu’on doit gommer, on était à 10 contre l’OM, à 9 aujourd’hui, on doit régler ça, rester à 11 pour vraiment jouer notre football. On voulait dominer ce match, aller les chercher très haut, prendre le contrôle du jeu, mais on a dû changer notre plan de jeu avec ce rouge. » Un match à oublier côté Stade Rennais.