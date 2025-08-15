OM : les grosses annonces mercato de Medhi Benatia

Du mouvement est encore à prévoir à Marseille. Avec le retour des semaines à trois matchs, le club phocéen s’est déjà considérablement renforcé grâce aux arrivées d’Igor Paixao (30 M€), Facundo Medina (22 M€ bonus compris), Timothy Weah (18 M€ bonus compris), mais aussi celles comme agents libres d’Angel Gomes, de CJ Egan Riley, et du revenant Pierre-Emerick Aubameyang.

Dans le sens des départs, l’OM a aussi pu alimenter son tiroir-caisse avec les ventes de Luis Henrique (23 M€), Quentin Merlin (13 M€), Valentin Rongier (5,5 M€), Pau Lopez (4,8 M€), mais aussi Ismaël Koné (12,5 M€, obligation d’achat comprise). A priori, Azzedine Ounahi, Neal Maupay ou même Jonathan Rowe pourraient eux aussi être invités à quitter le club en cas d’offre satisfaisante. Des départs qui pourraient alors entraîner de nouvelles arrivées, comme l’a confié Medhi Benatia ce vendredi soir sur Ligue1+, avant Rennes - OM.

Potentiellement 3 à 4 arrivées attendues

«On a voulu garder les meilleurs, renforcer aussi les postes où certains joueurs vont beaucoup jouer, parce que quand tu as minimum 45 matchs dans la saison, tu sais que tu dois être armé à toutes les lignes. Donc il reste quelques petites choses à peaufiner, on va essayer de le faire sur les 10 derniers jours. Il reste 1 ou 2 postes sur lesquels on va essayer de se renforcer pour apporter des solutions au coach, et pour affronter le calendrier infernal», a confié l’ancien international marocain.

«On va peut-être ramener quelqu’un derrière à gauche, peut-être un central, et en fonction des départs, ça peut aussi être un joueur offensif. Il y a pas mal de choses qui vont bouger. Au milieu, on réfléchit aussi à apporter quelque chose en plus, il reste peut-être 3 ou 4 joueurs. On n’a pas un budget illimité donc il va falloir trouver des belles opportunités de marché, et des joueurs qui puissent aussi bien par la qualité que la mentalité, se fondre dans cet effectif. » Les dossiers les plus chauds de ces dernières semaines ? Joel Ordóñez, mais aussi Edon Zhegrova, à qui une offre contractuelle a déjà été formulée.