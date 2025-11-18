Bordeaux condamné à payer 1,5 M€ par la FIFA

Les Girondins de Bordeaux ont reçu une mauvaise nouvelle. Le journal espagnol La Voz de Asturias annonce en effet que la FIFA a donné raison au Sporting Gijon dans le dossier Pedro Diaz. Le club au scapulaire va donc devoir verser 1,5 M€ au club espagnol.

Pour rappel, Bordeaux avait payé en 2023 2,2 M€ pour acquérir 51% des droits du joueur, Gijon gardant les 49% restants. Selon le média local, le montant dû par les Marine et Blanc correspond à la dette plus des pénalités et des intérêts. Pour rappel, Bordeaux a déjà une dette de 94 M€. Avec cette affaire, elle grimpe à 95,5 M€.