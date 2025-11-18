Menu Rechercher
Matchs Amicaux

Amical : l’Algérie domine l’Arabie saoudite de Hervé Renard

Par Valentin Feuillette
1 min.
Riyad Mahrez déçu après l'échec de l'Algérie à la CAN 2021 @Maxppp
Arabie Saoudite 0-2 Algérie

En préparation pour la prochaine Coupe du Monde, l’Arabie saoudite d’Hervé Renard est tombée à domicile face à une sélection algérienne solide et réaliste, en rodage avant la CAN. Dominateurs dans l’intensité et mieux structurés collectivement, les Fennecs ont fait la différence en deuxième période. Riyad Mahrez a ouvert le score sur penalty à la 75e minute, avant que Rayan Belghali ne scelle la victoire d’une frappe clinique à la 85e.

Les Saoudiens, malgré les efforts de Firas Al-Buraikan et Salem Al-Dawsari, n’ont jamais réellement trouvé les solutions pour inquiéter le bloc algérien parfaitement orchestré par Bennacer et Zerrouki. Une prestation rassurante pour Vladimir Petković, tandis que l’Arabie devra encore ajuster ses repères avant les échéances mondiales.

Pub. le - MAJ le
