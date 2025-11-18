Amical : l’Algérie domine l’Arabie saoudite de Hervé Renard

En préparation pour la prochaine Coupe du Monde, l’Arabie saoudite d’Hervé Renard est tombée à domicile face à une sélection algérienne solide et réaliste, en rodage avant la CAN. Dominateurs dans l’intensité et mieux structurés collectivement, les Fennecs ont fait la différence en deuxième période. Riyad Mahrez a ouvert le score sur penalty à la 75e minute, avant que Rayan Belghali ne scelle la victoire d’une frappe clinique à la 85e.

La suite après cette publicité

Les Saoudiens, malgré les efforts de Firas Al-Buraikan et Salem Al-Dawsari, n’ont jamais réellement trouvé les solutions pour inquiéter le bloc algérien parfaitement orchestré par Bennacer et Zerrouki. Une prestation rassurante pour Vladimir Petković, tandis que l’Arabie devra encore ajuster ses repères avant les échéances mondiales.