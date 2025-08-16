Nice : Yehvann Diouf est dégoûté après la défaite contre Toulouse

Ce samedi, Nice a été surpris à la maison. Après la désillusion face à Benfica lors du 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, les Aiglons avaient à cœur de rebondir à domicile face à Toulouse. Finalement, rien ne s’est passé comme prévu pour le Gym. Après un premier acte difficile, les Azuréens ont montré un meilleur visage lors du retour des vestiaires, mais ont finalement concédé la défaite en toute fin de rencontre sur la frappe puissante de Djibril Sidibé qui a offert la victoire aux Violets. Interrogé après la rencontre, Yehvann Diouf, qui faisait ses débuts avec Nice en Ligue 1, n’a pas caché son amertume après ce revers inaugural :

«Forcément déçu. On avait montré un meilleur visage en seconde période. On a été plus dangereux. On mettait plus d’intensité. Sur la seule occasion qu’on subit, on perd ce match. On a manqué d’efficacité dans les deux surfaces. On prend un but sur leur seule frappe et on ne parvient pas à mettre nos occasions. Ça fait mal, on est dégoutés. On voulait passer à autre chose, montrer qu’on pouvait rebondir. ça ne s’est pas passé comme prévu. Ce qui compte, ce sont les points, on n’en a pas pris. On va étudier ce qui nous a fait défaut, on va devoir basculer sur le prochain match pour faire mieux. Je prends du plaisir à être ici, c’est sûr que ce ne sont pas les débuts espérés. On va continuer de travailler pour faire mieux chaque week-end.»