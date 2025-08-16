Ligue 1 : Toulouse surprend l’OGC Nice en toute fin de rencontre

La Ligue 1 est de retour depuis ce vendredi. Alors que l’OM a été surpris ce vendredi sur la pelouse de Rennes, l’OL et l’AS Monaco se sont respectivement imposés face à Lens et Le Havre ce samedi. Pour le dernier match de la journée, l’OGC Nice recevait le Toulouse FC. Un match particulier pour les Aiglons qui viennent de se faire éliminer lors du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions un peu plus tôt dans la semaine face à Benfica. Forcément, face à leurs supporters, les hommes de Franck Haise avaient à cœur de se racheter face à des Violets toujours accrocheurs en Ligue 1.

D’entrée, les Azuréens ont mis de l’intensité. Aidé par le retour d’Hicham Boudaoui au milieu de terrain, Nice s’est procuré une première opportunité à la 12e minute de jeu grâce au centre-tir vicieux de Jansson après un corner joué à deux. Quelques minutes plus tard, le Gym s’est fait une énorme frayeur. Sur une passe en retrait anodine de Juma Bah, le ballon n’a pas été maîtrisé par Yehvann Diouf et s’est écrasé sur le poteau avant de longer la ligne de but (18e). Proche de marquer sur cette occasion lunaire, le Téfécé a allumé la dernière mèche de la première période avec le numéro d’un Yann Gboho en jambes lors du premier acte (45+1e).

Nice n’a pas trouvé la faille et a été puni

Au retour des vestiaires, Nice est revenu avec de bien meilleures intentions. Endormis lors du premier acte, les locaux ont remis le bleu de chauffe alors que Franck Haise a fait part de son mécontentement après la première période au micro de Ligue 1+. Sous l’impulsion d’un Bouanani inspiré, Nice a failli ouvrir le score mais le jeune international algérien a vu sa frappe fuir le cadre de quelques centimètres (50e). Quelques minutes plus tard, la frappe puissante de son compatriote Boudaoui a été repoussée par la parade exceptionnelle de Guillaume Restes (56e). Après ce temps fort au retour des vestiaires, le rythme est encore retombé.

Décidément peu inspiré dans l’élaboration de leurs offensives, le collectif niçois n’a également pas montré une détermination farouche à l’idée de faire la différence. De son côté, Toulouse a fait le dos rond avant de s’activer en contre. Après une première alerte de Vossah (75e), Nice a été surpris en toute fin de rencontre. Après une belle percussion de Gboho, le ballon est revenu sur Djibril Sidibé au second poteau. Sans calcul, le champion du monde 2018 a envoyé une frappe lourde pour ouvrir le score et permettre aux siens de virer en tête au meilleur des moments (90e). Malgré huit minutes de temps additionnel, le score n’a plus évolué et Toulouse s’est offert une victoire de prestige à l’extérieur pour bien lancer sa saison. De son côté, Nice, auteur d’un match décevant, confirme son mauvais début de cuvée et s’incline dès son premier match dans l’élite cette saison.