Fenerbahçe : coup de théâtre pour la piste Marco Asensio

Coup de théâtre dans le dossier Marco Asensio. Alors que son transfert vers Fenerbahçe semblait quasiment acté, le club turc a finalement fait marche arrière. Selon les informations du journaliste turc, Yağız Sabuncuoğlu, les dirigeants stambouliotes ont bouclé l’arrivée de Kerem Aktürkoğlu, une opération qui a directement changé la donne pour Asensio. Le coût important de cette recrue, combiné à la concurrence à son poste, a poussé Fenerbahçe à se retirer des négociations avec l’international espagnol, pourtant pressenti pour renforcer l’effectif.

De son côté, Asensio reste écarté des plans de Luis Enrique, une situation qui fragilise un peu plus son avenir à Paris. Le PSG doit désormais gérer un dossier supplémentaire cet été, alors que le joueur cherche du temps de jeu et une porte de sortie pour relancer sa carrière, à l’image de son prêt à Aston Villa les six derniers mois. Ce contretemps survient dans un été déjà animé à Paris, marqué notamment par le départ de Milan Skriniar vers Fenerbahçe, preuve que le club turc n’hésite pas à piocher dans l’effectif parisien lorsque l’opportunité se présente.