Liga

Antoine Griezmann désigne les 5 meilleurs joueurs de l’histoire

Invité par le streamer Ibai Llanos, Antoine Griezmann, auteur de 200 buts avec les Colchoneros, a livré son top 5 des plus grands joueurs de l’histoire du football. Le Français de l’Atlético de Madrid, connu pour son admiration envers les icônes du passé, a cité David Beckham, Johan Cruyff, Diego Maradona, Lionel Messi et a placé Zinedine Zidane tout en haut de sa liste. Une sélection qui reflète sa sensibilité pour les joueurs élégants et créatifs, mais sans Cristiano Ronaldo. Ce top 5 assez peu commun a rapidement fait réagir les fans sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, son coéquipier Julián Álvarez, également présent dans la vidéo, a opté pour une hiérarchie un peu différente. L’attaquant argentin a, lui, placé Messi en tête, mais a complété son classement avec Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Di Stéfano et Maradona. Malgré son côté argentin, l’attaquant de 25 ans a bien inclus CR7 dans son top 5, mais pas Zinedine Zidane.

