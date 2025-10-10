EdF : Olivier Giroud ne compte pas revenir mais…

A priori, Olivier Giroud n’a pas l’intention de revenir en équipe de France. Le Lillois l’a répété ces dernières semaines malgré son très bon début de saison avec le LOSC. Pour autant, il a confié ce jeudi sur RMC qu’il ne refuserait certainement pas une convocation si Didier Deschamps n’avait pas d’autre choix.

«Je n’ai pas la volonté de revenir, j’ai reçu un super hommage. Si la mère patrie me rappelle ? Il faudrait vraiment une énorme hécatombe pour me rappeler (rires). Là, il manque cinq attaquants et le coach ne m’appelle pas. Il a bien compris que j’ai tourné la page. Maintenant, si sur un match ou un rassemblement, il y a besoin de dépanner, ce n’est pas mon style de refuser une sélection, quand bien même j’ai annoncé ma retraite. Pour rendre service, je pourrais le faire. Si le coach m’appelle parce que je connais les USA (par rapport à la Coupe du Monde) ? On peut en discuter, mais on n’en est pas là.»