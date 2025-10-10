Équipe de France : le retour complètement fou de Florian Thauvin avec les Bleus !

2 192 jours plus tard. Après avoir été complètement écarté de l’équipe de France et un dernier match réussi contre Andorre, où il avait marqué et délivré une passe décisive en juin 2019, Florian Thauvin a été la sensation de ce rassemblement tricolore. L’attaquant de 32 ans réalise un joli début de saison avec le RC Lens, qui l’a rapatrié au mercato estival. Son joli retour en Ligue 1, récompensé en remplaçant Bradley Barcola, n’avait pas fait l’unanimité auprès des supporters et des médias, mais le Lensois a répondu présent sur le terrain.

Entré en jeu à la 84e minute pour compenser la blessure de Kylian Mbappé, l’ex-Marseillais a permis aux Bleus de prendre le large contre l’Azerbaïdjan (3-0) d’une jolie reprise du gauche, après un contrôle au premier poteau. En fin de match, aux côtés de Maghnes Akliouche, l’attaquant a bondi au point de penalty pour placer un retourné acrobatique qui a manqué le cadre (90e+4). Une activité impressionnante lors de ses huit minutes jouées pour son retour sous le maillot bleu, qu’il a vécu comme un rêve.

Florian Thauvin revient de loin

«C’est incroyable, c’est un peu un rêve là, j’ai du mal à atterrir. C’est une grande satisfaction et une fierté de jouer pour l’équipe de France, c’est à l’intérieur de moi. Je suis très heureux. Le travail psychologique se fait avant de rentrer sur le terrain, car les dernières années ont été difficiles pour moi, mais je n’ai jamais arrêté de travailler et je n’ai jamais baissé les bras. J’ai rêvé de revenir en équipe de France, je m’étais dit que je donnerais tout si un jour, je revenais… donc je suis heureux», a-t-il expliqué sur TF1.

Un deuxième but sous le maillot tricolore qui l’a d’ailleurs fait sourire. «Je suis sur de bonnes stats… deux sélections et deux buts. Toute ma famille était là, c’est une belle leçon de vie, le travail finit toujours par payer», a ajouté le Sang et Or, salué par Didier Deschamps. «Sur le plan individuel, c’est un beau retour. Il a cette adresse devant le but qu’il a toujours eu, donc c’est très bien pour lui et donc pour nous. On attend ça des joueurs entrants, surtout des offensifs, donc c’est une très bonne chose». Et s’il est encore loin d’une place au Mondial 2026, Florian Thauvin peut savourer.