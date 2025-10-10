Le vestiaire de l’Équipe de France s’enflamme pour le retour de Florian Thauvin

77 : c’est le nombre de matchs manqués par Florian Thauvin en équipe de France depuis sa dernière sélection en juin 2019 lors d’une victoire à Andorre (il avait marqué 1 but et délivré 1 une passe décisive). C’est sous l’effet conjugué du forfait de Bradley Barcola, mais aussi des absences d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Rayan Cherki, ou encore Randal Kolo Muani, que le Lensois pourrait donc mettre fin à cette série ce mois-ci.

S’il venait à entrer en jeu vendredi face à l’Azerbaïdjan, ou trois jours plus tard en Islande, Thauvin battra le record du plus grand écart entre deux matchs joués en bleu. C’est dire à quel point il revient de loin. Et l’ex-Marseillais le mesure mieux que quiconque : «c’est presque comme une première sélection parce que j’ai traversé des étapes difficiles depuis tout ce temps, a-t-il confié aux médias de la FFF cette semaine. Si on m’avait dit en me levant ce matin (lundi) que je serai là ce soir… C’est incroyable, un peu de mal à réaliser. J’étais tellement loin des Bleus à un moment.»

Les Bleus sont ravis du retour de Thauvin

Parmi les joueurs appelés en équipe de France lors de ce rassemblement, Thauvin est pourtant le cinquième plus ancien derrière Lucas Digne, arrivé en 2014, Adrien Rabiot et Kingsley Coman, convoqués en 2016, ou encore Kylian Mbappé, qui avait étrenné ses galons d’international trois mois avant lui, en mars 2017. «Il fait un bon début de saison, je suis content pour lui. On a fait la séance photo ensemble et ça se voit que c’est un bon type», confiait Jean-Philippe Mateta à son sujet mercredi en conférence de presse.

Chez William Saliba, même excitation : «il est arrivé avant-hier, ça fait plaisir de l’avoir avec nous, confiait le défenseur d’Arsenal. C’est ma première sélection avec lui vu qu’il était là avant que j’arrive (Saliba est arrivé en 2022, ndlr). Ça fait plaisir de voir des joueurs pas appelés pendant un moment revenir. Il a gagné la Coupe du Monde, il va nous apporter.» Comme révélé sur certains clichés postés par la FFF sur ses réseaux sociaux, "Flotov" a aussi pu retrouver son ami de longue date, Kylian Mbappé, avec qui une véritable relation est née lors du Mondial 2018. Une connexion trop rarement vue sur le terrain, mais que les deux hommes pourraient parfaire dès ce soir face à l’Azerbaïdjan, au Parc des Princes.