Fenerbahçe veut recruter trois joueurs du PSG !

En Turquie, Galatasaray fait sensation. Après avoir enrôlé Leroy Sané, le club stambouliote est en train de finaliser le transfert de Victor Osimhen. Une opération XXL qui va coûter 75 M€ aux Sang et Or. De son côté, Fenerbahçe ne compte pas laisser son rival prendre toute la lumière. José Mourinho compte bien lutter pour le titre et ses dirigeants veulent lui en donner les moyens.

Et visiblement, le Paris Saint-Germain va aider les Stambouliotes dans leur projet. Depuis plusieurs semaines, il est su que le Fener souhaite conserver définitivement Milan Skriniar. Le défenseur slovène a été prêté en Turquie et il compte bien y rester. L’ancien Nerazzurro pourrait d’ailleurs voir ses vœux être exaucés en échange d’un chèque de 10 M€. Avec lui, Skriniar pourrait voir débarquer deux autres indésirables du PSG.

PSG, partenaire particulier

Le premier est Marco Asensio. Arrivé libre de tout contrat en 2023, l’attaquant espagnol est devenu remplaçant de luxe au début de la saison 2024/2025, avant d’être prêté à Aston Villa ces derniers mois. En Angleterre, l’ancien pensionnaire du Real Madrid a retrouvé une cote, mais pas l’affection de Luis Enrique. Résultat : nous vous annoncions récemment qu’un accord avait été trouvé entre Paris et Fernerbahçe pour une opération dont le montant serait compris entre 10 et 15 M€.

Enfin, Hurryiet nous annonce ce vendredi que le deuxième indésirable parisien est Kang-in Lee. Le patron du club turc Ali Koç veut engager un troisième Parisien et le Sud-Coréen est un sérieux candidat au départ. Lui aussi est souvent scotché au banc de touche par Luis Enrique et son nom a énormément circulé du côté de Naples, avant que les Partenopei ne se penchent sur Noa Lang. Paris serait bien évidemment ouvert à un départ de Lee en Turquie, mais le média n’a pas précisé si Fenerbahçe vise un prêt ou un transfert. Affaire à suivre.