Newcastle active son plan C après l’échec Benjamin Šeško

C’est un mercato particulier qu’est en train de vivre Newcastle cet été. Le club anglais ne parvient tout simplement pas à boucler une seule recrue prioritaire sur le marché et se fait doubler par la concurrence. Pour le moment seul Anthony Elanga a rejoint le club contre un chèque de 62 millions d’euros. Pour les autres, malgré une offre financière intéressante, ils préfèrent en général rejoindre la concurrence. C’est notamment le cas de la priorité au poste de numéro 9 : Benjamin Šeško. L’attaquant de Leipzig était très convoité cet été.

Et alors que Newcastle est attaqué de tous les côtés pour Alexander Isak, le buteur slovène était la priorité pour lui succéder. Les négociations ont duré plusieurs semaines et la presse anglaise révélait d’ailleurs que les Magpies peinaient à réellement avancer sur ce dossier. Alors qu’Isak force son départ vers Liverpool, Newcastle voulait rapidement boucler l’arrivée de Benjamin Šeško et était prêt à mettre le prix. Mais, comme un symbole, l’attaquant de 22 ans a finalement choisi de filer du côté de Manchester United qui est pourtant arrivé bien après sur ce dossier.

Newcastle active son plan C

Résultat, en ce début du mois d’août, à une semaine de la reprise du championnat, Newcastle peut craindre de n’avoir aucun attaquant pour son début de saison. Et c’est évidemment hors de question. Selon les informations du Telegraph, la direction du club anglais a décidé d’activer une nouvelle piste ces dernières heures. Désormais, Newcastle via son coach Eddie Howe cible l’attaquant sénégalais de Chelsea Nicolas Jackson. Les Blues sont ouverts à une vente puisqu’ils ont recruté Liam Delap et João Pedro sur ce mercato.

Newcastle souhaite donc en profiter pour récupérer Jackson cet été pour un montant autour de 90 millions d’euros. Mais le quotidien anglais précise qu’au club, on se méfie tant ce mercato estival est compliqué. Pour rappel, João Pedro, James Trafford, Bryan Mbeumo et Hugo Ekitike, ciblés par Newcastle, ont tous signé ailleurs. Les Magpies vont devoir avoir de meilleurs arguments cette fois. Mais dans ce dossier, Newcastle peut compter sur le souhait du joueur, pas fermé à l’idée de changer d’air encore plus avec une place de titulaire garantie.