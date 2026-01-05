Menu Rechercher
MU : Garnacho ravi du limogeage de Ruben Amorim

Rúben Amorim commence l’année 2026 très mal. Le Portugais a été limogé par Manchester United, après un peu plus d’un an sur le banc des Red Devils. Une période durant laquelle l’ancien du Sporting CP a tenté d’imposer son style et ses idées, lui qui a d’ailleurs eu des relations plutôt fraîches avec certains de ses joueurs. Cela a été le cas de Marcus Rashford ou encore d’Alejandro Garnacho.

L’Argentin a quitté les pensionnaires d’Old Trafford l’été dernier pour rejoindre Chelsea. Peu de temps avant le limogeage d’Amorim, il a réagi sur les réseaux sociaux. En effet, il a liké une publication Instagram où le journaliste Fabrizio Romano révélait qu’Amorim venait d’être démis de ses fonctions. Une nouvelle officialisée peu après par MU et qui a visiblement fait plaisir au joueur.

