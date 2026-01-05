ASSE : Zuriko Davitashvili sur le départ

C’est la panique à Saint-Étienne. Alors que les Verts, actuellement 3es de Ligue 2, luttent pour leur remontée en Ligue 1, leur maître à jouer et indispensable leader technique Zuriko Davitashvili (8 buts et 1 passe décisive en 16 matches) est plus courtisé que jamais. Si Fenerbahçe est sur les rangs et que le Besiktas l’était il y a quelques semaines, la concurrence s’est intensifiée avec l’entrée en lice d’Everton et surtout de Benfica pour arracher le Géorgien sous contrat jusqu’en juin 2028 avec les Verts.

Malgré ces intérêts prestigieux, la direction stéphanoise (Kilmer Sports) se montre inflexible : hors de question de vendre son international géorgien cet hiver. Le club considère Davitashvili comme l’élément indispensable pour valider la montée en fin de saison. Le bras de fer ne fait que commencer d’autant que le joueur et son entourage ne sont pas forcément sur la même longueur d’ondes. Le mercato risque d’être bien long pour les supporters stéphanois.