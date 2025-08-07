OL : les révélations accablantes de Jefferson Savarino sur son faux transfert

John Textor n’est plus à la tête de l’Olympique Lyonnais mais son ombre plane toujours sur le club rhodanien. Désormais concentré sur la gestion de Botafogo, l’homme d’affaires américain réclame pas moins de 73 millions d’euros aux Gones par rapport à plusieurs transferts qu’il juge impactant pour Botafogo. Ainsi, il y a tout ce qui entoure les droits économiques d’Igor Jesus et Jair Cunha qui sont allés à Nottingham Forest et Luiz Henrique qui a été vendu au Zenit. Il y a également le transfert des droits économiques de l’ailier vénézuélien Jefferson Savarino qui a été négocié le 11 mars dernier.

La suite après cette publicité

En effet, Globo avait expliqué que John Textor avait négocié le transfert de Jefferson Savarino à Lyon contre 7,6 millions d’euros afin de sécuriser un possible renfort malgré une possible interdiction de recrutement. Une opération similaire à celle de Thiago Almada qui a été prêté l’hiver dernier à l’OL malgré les sanctions de la DNCG. Cependant, le dossier n’a jamais abouti puisque la famille de Jefferson Savarino n’a jamais voulu aller en France et préférait rester à Rio de Janeiro où ils se sont bien adaptés.

La suite après cette publicité

Jefferson Savarino a refusé l’OL

Disputant 28 matches cette saison avec Botafogo pour 4 buts et 5 passes décisives, Jefferson Savarino avait notamment été un des cadres de Botafogo lors de la dernière Coupe du monde des Clubs. La nuit dernière après la qualification de Botafogo pour les quarts de finale de la Coupe du Brésil après avoir écarté le RB Bragantino (3-0 au cumulé), le principal intéressé est sorti du silence et il est revenu sur son transfert polémique à l’Olympique Lyonnais. «Dès le début de l’année (2025 ndlr), on m’a proposé de partir, mais j’ai décidé de rester à Botafogo», a-t-il débuté.

«Puis, en mars, Botafogo m’a proposé de renouveler mon contrat, et lors de cette présentation, j’ai eu l’opportunité de partir à Lyon, mais la décision n’a été prise qu’en milieu d’année. Le mois dernier, le 15 juillet, j’ai dû prendre la décision de partir à Lyon et j’ai décidé de rester à Botafogo. C’était une décision prise en famille, et maintenant je suis ici à Botafogo. Je suis heureux, et que la volonté de Dieu soit faite, c’est le plus important», a-t-il poursuivi. Un transfert fantôme pour Jefferson Savarino qui devrait être sans conséquence pour lui. Pour l’Olympique Lyonnais cela reste à voir vu que la guerre avec John Textor ne fait que débuter…