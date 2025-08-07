BO 2025 : les 30 nommées dans la catégorie féminine
Ce jeudi, c’est la journée des nominations du Ballon 2025. Alors que la cérémonie du 22 septembre prochain consacrera plusieurs des acteurs du football qui ont marqué la saison 2024/2025, l’attribution du Ballon d’Or féminin est attendue. Aprés Ada Hegerberg en 2018, Megan Rapinoe en 2019, Alexia Putellas en 2021 et 2022 ainsi qu’Aitana Bonmati en 2023 et 2024, la concurrence s’annonce rude.
Logiquement, les deux espagnoles Alexia Putellas et Aitana Bonmati feront partie des favorites. Les deux femmes ont remporté la Liga, atteint la finale de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone mais aussi la finale de l’Euro avec l’Espagne. Cependant, d’autres concurrentes auront aussi leurs chances à l’image des Anglaises Alessia Russo et Chloe Kelly. A noter deux françaises avec Sandy Baltimore et Clara Matéo.
Les 30 nommées
- Lucy Bronze (33 ans/Angleterre/Chelsea)
- Barbara Banda (25 ans/Zambie/Orlando Pride)
- Aitana Bonmati (27 ans/Espagne/FC Barcelone)
- Sandy Baltimore (25 ans/France/Chelsea)
- Mariona Caldentey (29 ans/Espagne/Arsenal)
- Klara Bühl (24 ans/Allemagne/Bayern Munich)
- Sofia Cantore (25 ans/Italie/Juventus et Washington Spirit)
- Steph Catley (31 ans/Australie/Arsenal)
- Melchie Dumornay (22 ans/Haïti/OL Lyonnes)
- Temwa Chawinga (26 ans/Malawi/Kansas City)
- Emily Fox (27 ans/Etats-Unis/Arsenal)
- Cristiana Girelli (35 ans/Italie/Juventus)
- Caroline Graham Hansen (30 ans/Norvège/FC Barcelone)
- Esther Gonzalez (32 ans/Espagne/Gotham FC)
- Patri Guijarro (27 ans/Espagne/FC Barcelone)
- Amanda Gutierres (24 ans/Brésil/Palmeiras)
- Hannah Hampton (24 ans/Angleterre/Chelsea)
- Pernille Harder (32 ans/Danemark/Bayern Munich)
- Lindsey Heaps (31 ans/Etats-Unis/OL Lyonnes)
- Chloe Kelly (27 ans/Manchester City et Arsenal/Angleterre)
- Marta (39 ans/Brésil/Orlando Pride)
- Frida Leonhardsen Maanum (26 ans/Norvège/Arsenal)
- Ewa Pajor (28 ans/Pologne/FC Barcelone)
- Clara Matéo (27 ans/France/Paris FC)
- Alessia Russo (26 ans/Angleterre/Arsenal)
- Claudia Pina (23 ans/Espagne/FC Barcelone)
- Alexia Putellas (31 ans/Espagne/FC Barcelone)
- Johanna Rytting Karneryd (28 ans/Suède/Chelsea)
- Caroline Weir (30 ans/Écosse/Real Madrid)
- Leah Williamson (28 ans/Angleterre/Arsenal)
