OM : le mercato de Neal Maupay prend une tournure inattendue

Quand sonne l’heure du mercato, les supporters de l’Olympique de Marseille peuvent être quasiment certains que Pablo Longoria et Medhi Benatia vont faire quelques coups ici et là. Ils ont notamment bouclé les arrivées de Facundo Medina, Igor Paixao ainsi que le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Timothy Weah, arrivé hier soir dans la cité phocéenne, va rejoindre tout ce petit monde dans les prochaines heures. Dans le même temps, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome tentent de dégraisser, afin de réduire l’effectif de Roberto De Zerbi.

Parmi les candidats au départ, on retrouve un certain Neal Maupay. Fin août 2024, c’est lui que les fans olympiens acclamaient à son arrivée à l’aéroport de Marseille-Provence. Propriété d’Everton, le Français s’était engagé sous la forme de prêt avec option d’achat obligatoire. Celle-ci a été levée après une saison durant laquelle l’ancien joueur de Nice aura marqué 4 buts et délivré 4 assists en 24 apparitions toutes compétitions confondues. Malgré les incertitudes liées à son avenir, Maupay avait confirmé qu’il serait toujours Olympien en fin de saison dernière.

L’OM a fixé un prix bas pour Maupay

« Je pense qu’on n’est pas là pour parler de contrat. Il faut demander aux personnes concernées. En ce qui me concerne, je suis très heureux ici. Et si tout va bien, je serai marseillais dans les prochains jours ou semaines. (…) Malgré toutes vos critiques, tout ce qui s’est passé, les hauts et les bas, on a été deuxième toute l’année et on termine deuxième. L’objectif est rempli et c’est mérité.» Sous contrat jusqu’en 2028 avec l’OM, le natif de Versailles poursuit donc l’aventure, lui qui n’a pas convaincu. Son irrégularité et son manque de précision dans le dernier geste, ainsi que le fait qu’il soit peu décisif, ont notamment été pointés du doigt. Pour toutes ces raisons, les Marseillais ont ouvert la porte à son départ cet été 2025.

RDZ semble pourvu en ce qui concerne le secteur offensif, où Maupay ne fait pas partie de ses priorités. Pour faciliter sa vente, l’OM a d’ailleurs fixé un prix plutôt attractif puisqu’ils attendent 5 M€ selon nos informations. Mais même avec ça, les prétendants ne se bousculent pas. Lens a été cité un temps comme un courtisan. Mais les Nordistes sont passés à autre chose. Du côté de la Turquie, FotoMaç évoque un fort intérêt de Trabzonspor, qui discuterait à son sujet. Mais d’après nos informations, les Turcs n’ont pas forcément avancé sur cette piste. Sassuolo s’était renseigné en juillet pour compenser le départ d’Armand Laurienté vers Sunderland, mais ce deal a capoté. Ce qui a mis en stand-by le dossier Maupay pour le moment. Tout cela ne fait pas les affaires de l’OM, qui espère qu’une porte de sortie s’ouvrira d’ici la clôture du marché.