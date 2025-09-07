Liverpool : Hugo Ekitike est prêt pour la concurrence avec Alexander Isak

Cet été, Liverpool a cassé sa tirelire. Recrutant pour près de 500 millions d’euros (482), les Reds ont clairement affiché leurs grandes ambitions pour la saison qui vient de débuter. L’un des chantiers prioritaires du club de la Mersey a été le poste de buteur. Mécontente du rendement de Darwin Nunez, la direction liverpuldienne a vendu l’Uruguayen en Arabie saoudite et a recruté deux attaquants de classe mondiale : Alexander Isak et Hugo Ekitike. Recruté pour 95 millions d’euros, le Français a réalisé des débuts prometteurs avec trois buts et une passe décisive en quatre matches.

Un rendement qui crédibilise sérieusement l’envie de l’ancien du PSG d’être titulaire avec Liverpool, malgré les 150 millions investis par le club pour recruter Isak. Interrogé en conférence de presse, le buteur formé à Reims a lancé le duel avec son nouveau coéquipier : «c’est plaisant, quand tu joues dans les meilleures équipes, tu t’attends à être en concurrence avec les meilleurs joueurs. Isak c’est un joueur que j’ai regardé personnellement. C’est un plaisir, cela va offrir une rude concurrence et je vais essayer d’être bon et performant pour que ce soit juste le problème du coach.»