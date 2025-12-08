Liverpool : Alisson n’abandonne pas Arne Slot

Alors que Liverpool traverse une période agitée entre résultats décevants et polémique autour de Mohamed Salah, les voix fortes du vestiaire commencent à se multiplier pour défendre la ligne sportive du club. Cette fois, c’est un cadre de l’équipe, désireux de recentrer le débat, qui a tenu à réaffirmer ouvertement son soutien à Arne Slot, fragilisé par les critiques et les doutes entourant son management. Dans un climat où chaque mot pèse lourd, cette prise de position vise clairement à apaiser les tensions et à rappeler les fondements du projet en place.

« Est-ce que je soutiens Arne Slot ? Bien sûr, oui. Le titre de Premier League de la saison dernière… On dirait que tout le monde tient pour acquis ce que nous avons accompli. Cela devrait suffire, mais nous avons confiance en son expérience et en son style de jeu », a-t-il indiqué à la veille du choc contre l’Inter Milan en Ligue des Champions. Un message destiné autant aux supporters qu’au vestiaire, à un moment où la cohésion interne est plus que jamais essentielle.