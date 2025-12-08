Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

Liverpool : Alisson n’abandonne pas Arne Slot

Par Valentin Feuillette
1 min.
Arne Slot @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ LIVE 4
Inter Milan Liverpool Voir sur CANAL+ LIVE 4

Alors que Liverpool traverse une période agitée entre résultats décevants et polémique autour de Mohamed Salah, les voix fortes du vestiaire commencent à se multiplier pour défendre la ligne sportive du club. Cette fois, c’est un cadre de l’équipe, désireux de recentrer le débat, qui a tenu à réaffirmer ouvertement son soutien à Arne Slot, fragilisé par les critiques et les doutes entourant son management. Dans un climat où chaque mot pèse lourd, cette prise de position vise clairement à apaiser les tensions et à rappeler les fondements du projet en place.

La suite après cette publicité

« Est-ce que je soutiens Arne Slot ? Bien sûr, oui. Le titre de Premier League de la saison dernière… On dirait que tout le monde tient pour acquis ce que nous avons accompli. Cela devrait suffire, mais nous avons confiance en son expérience et en son style de jeu », a-t-il indiqué à la veille du choc contre l’Inter Milan en Ligue des Champions. Un message destiné autant aux supporters qu’au vestiaire, à un moment où la cohésion interne est plus que jamais essentielle.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Premier League
Liverpool
Alisson Becker
Arne Slot

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
Alisson Becker Alisson Becker
Arne Slot Arne Slot
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier