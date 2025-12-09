Liverpool : ça sent la fin pour Mohamed Salah !

«J’ai reçu beaucoup de promesses cet été et jusqu’ici, j’ai été sur le banc pendant trois matchs, donc je ne peux pas dire que les promesses sont tenues. J’ai souvent dit que j’avais une bonne relation avec le coach, et soudain, il n’y a plus aucune relation. Je ne sais pas pourquoi, mais j’ai l’impression que quelqu’un ne veut plus de moi au club.» Samedi, Mohamed Salah a dégoupillé. Sur le banc pour la troisième fois consécutive face à Leeds, la légende égyptienne est sortie de ses gonds après la rencontre et a fustigé son entraîneur en expliquant qu’il n’était pas content de son traitement dans son club de cœur. En Angleterre, cette sortie a eu un écho retentissant. Adulé des fans du club de la Mersey, Salah s’est insurgé face à l’institution qui lui a permis de devenir une légende.

Dès lors, l’Angleterre s’est divisée en deux : ceux qui comprennent Salah en ne lui tenant pas rigueur de ses propos incendiaires et ceux qui ne veulent plus voir le numéro 11 sous les couleurs des Reds. Ancien défenseur de Liverpool et consultant qui n’hésite pas à critiquer, Jamie Carragher a sorti la sulfateuse contre l’ailier de 33 ans ce lundi : «j’ai trouvé honteux ce qu’il a fait après le match. Certains ont présenté cela comme un accès de colère, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que chaque fois que Mo Salah s’arrête dans la zone mixte, ce qu’il a fait quatre fois en huit ans, c’est une mise en scène orchestrée avec son agent pour causer un maximum de dégâts et renforcer sa propre position.» De lourdes accusations qui laissent clairement planer le doute sur l’avenir de Mohamed Salah.

L’avenir de Mohamed Salah est très incertain à Liverpool

Ce mardi, la presse anglaise l’affirme : le futur de Mohamed Salah chez le champion d’Angleterre en titre est très incertain. Arne Slot a expliqué qu’il ne savait pas encore si Salah, mis à l’écart pour la rencontre de Ligue des Champions face à l’Inter Milan ce mardi, rejouera avec les Reds dans sa vie. Alors qu’une offre d’Arabie saoudite était évoquée dernièrement par la presse anglaise, le Daily Express a décidé de titrer « cela pourrait être la fin pour Salah » en référence aux propos nébuleux de l’entraîneur batave en conférence de presse.

Dans ce climat et face aux nombreuses déclarations acides contre lui, difficile de croire que Mohamed Salah pourrait rester à Anfield cette saison. Le média indépendant Indykaila explique même que la décision de vendre Mohamed Salah cet hiver a déjà été prise par les dirigeants de Liverpool. Une information à prendre avec des pincettes mais qui indique bien que l’on se dirige plus vers une fin morose pour Mohamed Salah à Liverpool plutôt que vers une rédemption inattendue sur les bords de la Mersey.

