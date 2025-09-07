La blague de Konaté sur Mbappé et une potentielle arrivée au Real Madrid

Invité ce dimanche matin sur le plateau de Téléfoot à Clairefontaine, Ibrahima Konaté a fait sourire en évoquant son avenir. Annoncé régulièrement dans le viseur du Real Madrid, alors qu’il reste un cadre indiscutable de Liverpool, le défenseur central des Bleus a été interrogé sur une éventuelle insistance de Kylian Mbappé pour l’attirer à la Casa Blanca. Fidèle à son sens de l’humour, Konaté a répliqué avec un grand sourire : « Mbappé qui me met la pression pour que je vienne au Real Madrid ? Oui, il m’appelle toutes les deux heures ! »

Un clin d’œil qui a déclenché les rires sur le plateau, alors que l’avenir de Konaté continue d’alimenter les rumeurs. À seulement 26 ans, l’ancien joueur de Leipzig s’est imposé comme un titulaire indiscutable chez les Reds, mais ses prestations solides et son statut en équipe de France en font logiquement un joueur suivi de près par les plus grands clubs européens. En attendant, Konaté préfère visiblement prendre les spéculations avec légèreté, tout en profitant de sa complicité avec Mbappé pour détourner la question.