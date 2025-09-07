Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

La blague de Konaté sur Mbappé et une potentielle arrivée au Real Madrid

Par Allan Brevi
1 min.
France - Allemagne @Maxppp

Invité ce dimanche matin sur le plateau de Téléfoot à Clairefontaine, Ibrahima Konaté a fait sourire en évoquant son avenir. Annoncé régulièrement dans le viseur du Real Madrid, alors qu’il reste un cadre indiscutable de Liverpool, le défenseur central des Bleus a été interrogé sur une éventuelle insistance de Kylian Mbappé pour l’attirer à la Casa Blanca. Fidèle à son sens de l’humour, Konaté a répliqué avec un grand sourire : « Mbappé qui me met la pression pour que je vienne au Real Madrid ? Oui, il m’appelle toutes les deux heures ! »

La suite après cette publicité

Un clin d’œil qui a déclenché les rires sur le plateau, alors que l’avenir de Konaté continue d’alimenter les rumeurs. À seulement 26 ans, l’ancien joueur de Leipzig s’est imposé comme un titulaire indiscutable chez les Reds, mais ses prestations solides et son statut en équipe de France en font logiquement un joueur suivi de près par les plus grands clubs européens. En attendant, Konaté préfère visiblement prendre les spéculations avec légèreté, tout en profitant de sa complicité avec Mbappé pour détourner la question.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Premier League
France
Real Madrid
Liverpool
Kylian Mbappé
Ibrahima Konaté

En savoir plus sur

Liga Liga
Premier League Premier League
France Flag France
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Liverpool Logo Liverpool FC
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Ibrahima Konaté Ibrahima Konaté
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier