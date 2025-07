Le Real Madrid ne bougera que pour 2 joueurs cet été !

Le Real Madrid a frappé fort, mais surtout vite cet été. Avant leur entrée en matière dans la Coupe du Monde des Clubs, les Merengues avaient déjà bouclé les arrivées de Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold et Franco Mastantuono, qui arrivera à la mi-août. Une fois éliminés de la compétition, les dirigeants ont scellé le dossier Alvaro Carreras, quatrième et peut-être dernier renfort de l’été à Madrid.

Effectivement, comme l’explique la presse espagnole depuis quelques jours, Florentino Pérez considère que l’effectif est complet, et qu’il n’y a plus besoin de recruter s’il n’y a pas de départs. Et ce alors que Xabi Alonso aimerait bien avoir un nouveau milieu de terrain pour son équipe, tout comme il ne cracherait pas forcément sur un nouveau défenseur central. Un premier désaccord entre l’entraîneur et son président donc, même si un terrain d’entente pourrait être trouvé dans le cas où deux joueurs venaient à être disponibles…

Rodri ou rien

Comme l’indique AS, le Real Madrid rêve toujours de Rodri. C’est le seul joueur qui fait l’unanimité en interne au poste de milieu de terrain, et bien que très difficile, un transfert n’est pas considéré comme impossible par le Real Madrid, notamment parce que son contrat expire en 2027 ce qui va peu à peu mettre Manchester City dans une position délicate. Ce qui est sûr, c’est que s’il y a un milieu de terrain qui sera recruté par les Merengues cet été, ce sera Rodri. Ou rien. Et l’arrivée d’un milieu serait reportée à l’été prochain.

En défense, la situation est un peu similaire avec… Ibrahima Konaté. Comme révélé en exclusivité par nos soins, le défenseur tricolore souhaite quitter Liverpool l’été prochain au terme de son contrat et sa préférence va à Madrid. Comme l’indique la Cadena SER, le Real Madrid pourrait faire un effort dans le cas où il soit disponible cet été pour une quantité environnant les 25 millions d’euros, mais pas plus. Sinon, comme ils l’ont fait avec Alexander-Arnold, ils attendront l’été prochain pour l’accueillir gratuitement.