Kylian Mbappé met en folie toute l’Espagne, Viktor Gyökeres sort du silence et fracasse le Sporting CP

La Mbappé Mania relancée

La folie du changement de numéro de Kylian Mbappé s’est emparée de Madrid. C’est officiel, Mbappé aura le numéro 10 dans le dos la saison prochaine, un choix contesté par certains mais logique si l’on se fie à une réflexion purement marketing. Le Real veut vendre encore plus de maillots et le 10 est le plus bankable. La Mbappé mania a repris, un an seulement après son arrivée dans la capitale espagnole. Pour le moment, c’est un pari réussi pour le Real, du moins sur le plan économique. Il y a encore des progrès à faire sur le terrain, des trophées à gagner, mais Kylian Mbappé a au moins le mérite de faire rentrer des sous dans les caisses madrilènes.

La sortie forte de Viktor Gyökeres sur son départ du Sporting CP

Viktor Gyökeres est sorti du silence. Maintenant que son transfert à Arsenal est officiel, l’international suédois s’est confié sur les longues semaines de négociations qu’il a vécues de l’intérieur. Gyökeres en veut aux dirigeants du Sporting qui ne lui ont pas facilité la tâche, il a même eu peur que son départ à Arsenal capote. « Moi et mes agents avons sacrifié beaucoup d’argent.», affirme Gyokeres comme le relaye le journal A Bola. Son agent aussi a pris la parole en expliquant que Gyökeres méritait plus de respect de la part de la direction du Sporting. Une fin d’aventure mouvementée pour le Suédois qui venait pourtant de réaliser deux saisons historiques avec le club lisboète.

Le Barça va conserver trois cadres

Du côté du Barça, on veut continuer sur la même lancée et cela devrait se faire avec les mêmes hommes. Sport nous apprend qu’aucun départ n’est envisagé pour Ronald Araujo, Hansi Flick veut conserver l’un de ses capitaines malgré sa saison compliquée. Andreas Christensen, lui aussi, veut rester à Barcelone. Le défenseur danois a connu une saison difficile avec beaucoup de blessures, mais dès qu’il a joué, il a été performant. Il veut rester au Barça et aller au bout de son contrat. Même chose pour Robert Lewandowski. On a évoqué hier l’intérêt très prononcé de l’Arabie saoudite, mais pas de quoi faire cogiter le Polonais qui veut rester cette saison.