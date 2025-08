Barça : Pau Cubarsí est sorti blessé en match amical

Petite frayeur pour Pau Cubarsí et le FC Barcelone. Entré en seconde période de la rencontre face au Daegu FC (victoire catalane 5-0), pour remplacer Ronald Araújo dans l’axe, le défenseur espagnol a quitté la pelouse à la 87e minute, se plaignant d’une douleur à la jambe gauche et pointant la partie supérieure du tibia.

Après l’intervention des soigneurs, Cubarsí a fini par se relever et quitter le terrain en marchant, gêné par la douleur mais sans boiter. Il a ensuite regagné les vestiaires, accompagné du staff médical pour des examens plus poussés. Selon Sport, il aurait simplement reçu un coup à la jambe gauche et ne souffrirait d’aucune blessure musculaire. L’entraîneur blaugrana, Hansi Flick, a également confirmé en conférence de presse que ce n’était « qu’un coup » et que le joueur allait bien. Ce match en Corée du Sud était le dernier de la tournée asiatique du Barça, qui va désormais rentrer en Catalogne pour le trophée Joan Gamper.