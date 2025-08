FC Barcelone : l’incroyable retour en grâce de Gavi

C’était le grand perdant de la saison dernière du côté du FC Barcelone. Passé derrière Pedri et Frenkie de Jong au milieu de terrain et revenant doucement d’une rupture du ligament croisé, Gavi (20 ans) avait été déclassé par Hans-Dieter Flick. Bien qu’il ait disputé 42 matches la saison dernière pour 3 buts et 3 passes décisives, le natif de Los Palacios y Villafranca n’avait été titulaire qu’à 20 reprises. Une situation qui n’inquiétait pas pour autant le principal intéressé dont le contrat court jusqu’en juin 2030 avec le FC Barcelone et dispose de bons rapports avec son coach Hans-Dieter Flick.

«Honnêtement, depuis son arrivée, ma relation avec lui est très bonne. Je pense qu’il m’aime beaucoup et m’a toujours soutenu. Mais tu joues beaucoup en tant que remplaçant. Mais ça ne veut rien dire. Frenkie et Pedri sont brillants à ce poste et comptent parmi les meilleurs joueurs du monde. C’est vrai, et c’est très difficile de gagner une place face à eux. Mais je suis sûr qu’avec mon état d’esprit, je peux rivaliser avec n’importe quel joueur. Flick me fait toujours confiance et je suis très heureux avec lui. J’espère qu’il restera ici encore de nombreuses années», lâchait-il. En pleine possession de ses moyens lors de cette préparation estivale, Gavi a clairement crevé l’écran durant la tournée asiatique. Titulaire contre le Vissel Kobe (3-1), il a livré un premier acte de qualité avant d’être remplacé.

Gavi veut redevenir titulaire

Au match suivant contre le Séoul FC (7-3), il débutait sur le banc, mais allait rentrer à la pause. Jouant seulement 30 minutes avec le brassard de capitaine, il sortait après une nouvelle apparition solide où il avait marqué et brillé par son leadership. «On a déjà vu Gavi en grande forme en fin de saison. Je me souviens qu’il avait fait un match fantastique à Bilbao. Aujourd’hui, il a été décidé qu’il jouerait 30 minutes. Il peut jouer en tant que numéro six ou numéro huit. Ce que j’ai vu de Gavi est ce que je veux voir : pousser l’équipe vers l’avant, porter le brassard. C’est bon de le voir comme ça. En tant que capitaine, il s’intègre parfaitement, et c’est ce qu’on attend de lui. Il motive toujours l’équipe, et c’est ce niveau qu’on attend de lui», notait d’ailleurs Hans-Dieter Flick après la partie.

Titulaire aujourd’hui contre Daegu dans un double pivot avec Frenkie de Jong, le numéro 6 du FC Barcelone a encore crevé l’écran. Premier buteur du match (21e), il y allait de son doublé d’un subtil piqué juste avant la pause (45e +2). Dans tous les bons coups, il a orienté le jeu de son équipe et livrait une prestation accomplie. Capable d’ajouter une donnée offensive supplémentaire, il a été le meilleur buteur du FC Barcelone sur la tournée asiatique. De plus, il se distingue par son apport dans le vestiaire et accepte totalement son nouveau rôle de leader. Remplaçant l’an dernier, Gavi va se battre pour retrouver sa place de titulaire au FC Barcelone. Pour le moment, il est sur la bonne voie.