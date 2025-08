Amical : Liverpool écrase l’Athletic Bilbao, avec Darwin Núñez buteur

Avant de reprendre les choses sérieuses et une finale de Community Shield dès dimanche contre Crystal Palace, Liverpool faisait une dernière répétition avec deux rencontres à disputer contre l’Athletic Bilbao, à Anfield. Sous l’émotion encore très vive du décès de Diogo Jota cet été, Arne Slot et une troupe remaniée, où figuraient Robertson, Elliott, Mac Allister ou le partant Nunez, n’ont fait qu’une bouchée du club basque, qui alignait également une formation rajeunie.

Et il n’a fallu que deux minutes de jeu pour voir Ngumoha, âgé de seulement 16 ans, aller chercher tout seul l’ouverture du score d’une frappe enroulée, devant son public. Quelques instants plus tard, Nunez faisait déjà le break au terme d’une belle action collective (2-0, 5e). Après la pause, et un but contre-son-camp d’Alex Padilla (3-0, 42e), Elliott inscrivait un nouveau but (4-0, 58e). La réduction du score de Guruzeta ne changeait rien pour Bilbao (4-1, 78e), qui va devoir montrer un meilleur visage avant le deuxième match contre Liverpool, prévu pour 21 heures, où figureront les stars et les nouvelles recrues des Reds.