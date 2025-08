Le Real Madrid perd patience avec Rodrygo, l’incroyable transformation d’Arda Güler

Le Real Madrid agacé par Rodrygo

C’est l’un des gros feuilletons de l’été. Le départ de Rodrygo du Real Madrid est bloqué, malgré la volonté du club de résoudre rapidement la situation. Tottenham est intéressé, mais n’a toujours pas formulé d’offre, refroidi par les 100 M€ demandés. Le Brésilien, désormais relégué derrière Mbappé et Vinicius Jr, n’est pas pressé de partir et reste attaché au club. Xabi Alonso ne semble pas compter sur lui, d’autant que des jeunes comme Endrick ou Mastantuono poussent. Madrid cherche une porte de sortie, mais l’inaction du joueur agace la direction.

La suite après cette publicité

Arda Güler n’est plus le même

Arda Güler n’est plus le frêle prodige arrivé à Madrid il y a deux ans. Grâce à un travail physique intense et +10 kg de muscle pris, une discipline de fer, un coach personnel, un cuisinier et un kiné, le jeune milieu a franchi un cap impressionnant avec le Real Madrid. Son rendement de 6 buts et 11 passes décisives la saison passée témoigne de sa montée en puissance, saluée par son entraîneur Xabi Alonso. Güler n’a jamais douté, et le Real Madrid semble tenir son nouveau maestro.

L’Arabie saoudite fait son marché en Ligue 1

En France, Le Parisien s’interroge sur un phénomène qui inquiète. «L’exode qui fait peur», titre le média. Le football saoudien franchit un nouveau cap. Après avoir attiré des stars comme Cristiano Ronaldo, Benzema ou Sadio Mané, la Saudi Pro League s’attaque à présent aux jeunes espoirs français. Derniers exemples : Nathan Zézé, défenseur de Nantes, vendu 20 M€ à Neom, Saïmon Bouabré, jeune talent de Monaco, vendu 10 M€ au même club, et bientôt Enzo Millot, capitaine des Espoirs français, qui devrait refuser l’Atlético de Madrid pour rejoindre Al Ahli. La promesse ? Des salaires mensuels entre 400 000 et 500 000 €, un temps de jeu assuré et une vitrine grandissante. Pour les clubs français, cet exode a un goût doux-amer : des rentrées d’argent importantes, mais un risque de perte de talents pour la Ligue 1 sur le long terme.