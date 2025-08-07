Le PSG dévoile un maillot collector pour la saison 2025/2026

Le Paris Saint-Germain et Nike réveillent la nostalgie en rééditant le célèbre maillot T90 de la saison 2004–2005, une pièce culte immédiatement reconnaissable à sa large bande rouge sur le flanc. Plus qu’un simple vêtement, ce maillot incarne l’esthétique audacieuse du début des années 2000 et une époque marquée par l’émotion brute des soirs au Parc des Princes. Pour accompagner ce retour, une collection complète est proposée : un survêtement aux lignes rétro, des chaussures Nike Total 90 aux couleurs du club et même une version floquée du mythique numéro 9 de Pedro Miguel Pauleta. Un hommage assumé à une époque où style et passion ne faisaient qu’un, pensé autant pour les fans de football que pour les adeptes de streetwear.

Symbole de cette génération, Pauleta est naturellement mis à l’honneur dans une campagne hommage qui le met en scène dans un café parisien, en écho à l’âme populaire du club. Ronaldinho, autre figure emblématique de l’ère T90, s’associe également à la célébration avec SNIPES, mêlant football et culture urbaine dans un clin d’œil aussi inattendu qu’authentique. Ce retour du T90 ne se veut pas uniquement nostalgique : il prépare aussi l’avenir. Le 17 août, le PSG et Nike dévoileront un troisième maillot 2025–2026 directement inspiré de ce design mythique, réinterprété avec une touche définitivement contemporaine.