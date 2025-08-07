Real Madrid : 4 joueurs posent de gros problèmes

Xabi Alonso a des problèmes que beaucoup d’entraîneurs aimeraient avoir. Le technicien et son staff ont trop de joueurs sous ses ordres, eux qui auraient préféré réduire l’effectif. Sauf que les éléments qu’ils étaient prêts à laisser filer ne sont pas pour. Commençons par l’attaque. Ce n’est un secret pour personne, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont ouvert la porte à un départ d’Endrick sous la forme d’un prêt. La Cadena SER a d’ailleurs dévoilé cette semaine que le Brésilien de 19 ans était proche de rejoindre la Real Sociedad avant sa rechute. Depuis, l’international auriverde refuse de s’en aller, lui qui a très mal pris la décision des Madrilènes de confier le n°9 à Gonzalo Garcia, que Xabi Alonso veut conserver.

Une prolongation est même à l’étude pour l’attaquant, qui devait initialement être prêté à Getafe avant d’exploser au Mondial des Clubs. Ce qui n’a pas fait les affaires d’Endrick. Malgré cette nouvelle concurrence, le Brésilien est déterminé à rester et à se battre pour une place. Il refuse toutes les offres. Ce qui contrarie les plans des Madrilènes. Ils sont même très inquiets selon la Cadena SER. Le journaliste Javier Herráez a d’ailleurs précisé : « le club me dit et pense qu’il n’y a pas assez de place pour tout le monde.» En plus d’Endrick, Rodrygo, Vinicius, Mbappé et Gonzalo García seront en concurrence. Un départ de Rodrygo (24 ans) pourrait éventuellement changer les choses.

Les Merengues ont des problèmes pour 4 dossiers

Le Real Madrid ne le retiendra pas si une bonne offre, entre 90 et 100 M€, arrive cet été. Problème, il n’a eu aucune offre sérieuse pour le moment. Le Brésilien, qui est en contact avec Liverpool, transmet au club qu’il veut rester. Tout en sachant que le nouveau coach ne compte pas lui offrir un rôle de premier choix. C’est un peu la même chose pour David Alaba. L’Autrichien a pris un abonnement à l’infirmerie depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Ceci, ajouté au fait qu’il prend de l’âge (il a 33 ans, ndlr) et qu’il touche un gros salaire, a convaincu la direction qu’il était temps de passer à autre chose. D’autant que le secteur défensif a été renforcé et rajeuni avec l’arrivée de Dean Huijsen.

Mais AS explique que malgré la volonté des Merengues de s’en séparer, l’ancien joueur du Bayern Munich ne veut pas s’en aller. Il veut continuer et affronter la concurrence pour retrouver une place dans le onze de départ. Une position qui est également celle de Ferland Mendy (30 ans). La presse espagnole explique depuis des semaines que Xabi Alonso compte sur Alvaro Carreras et Fran Garcia au poste de latéral gauche. Le Français, blessé durant le Mondial des Clubs, n’entrerait pas dans ses plans. Mais nous vous avons révélé en exclusivité que l’ancien joueur de l’OL ne compte pas s’en aller cet été et qu’il est déterminé à se battre pour sa place. Le Real Madrid a des problèmes de riche cet été !