Real Madrid : Ferland Mendy a fait son choix pour son mercato

Six ans. Cela fait maintenant six ans que Ferland Mendy a quitté l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Real Madrid. Une recrue signée Zinedine Zidane, qui était tombé sous son charme lorsqu’il portait les couleurs des Gones. Recruté pour être la doublure de Marcelo, voire le concurrencer, le Français a petit à petit gagné sa place, que ce soit avec ZZ ou Carlo Ancelotti. Le Mister a toujours apprécié le natif de Meulan-en-Yvelines. Même quand il a connu quelques coups de mou ou des blessures dans la capitale espagnole, le coach italien l’a soutenu contre vents et marées.

Deux places pour trois latéraux à gauche

En septembre dernier, après un mercato d’été où les rumeurs se sont multipliées à son sujet, Ferland Mendy a étendu son bail jusqu’en 2027 avec la bénédiction d’Ancelotti en prime. «On est très content avec lui, il a renouvelé son contrat. Son niveau défensif est très élevé. Avec le ballon, ce n’est pas qu’il a des difficultés, mais c’est que je ne lui demande pas d’être un autre type de latéral», avait d’ailleurs expliqué l’ancien entraîneur du PSG et de Chelsea. Au final, l’international tricolore, capable de jouer à gauche comme à droite, a terminé la saison avec 31 matches toutes compétitions confondues au compteur.

Le temps pour lui de délivrer 2 assists. Mais Mendy a aussi passé du temps à l’infirmerie. Après une entorse au mois de septembre (12 jours d’arrêt) et une blessure à la jambe en décembre (11 jours d’absence, 3 matches manqués), il a dû s’arrêter 43 jours entre mars et avril en raison d’un problème musculaire (9 matches ratés). De retour fin avril, il a rechuté. Le Real Madrid n’avait pas communiqué sur la nature de sa blessure, mais la presse espagnole a évoqué une rupture du tendon du quadriceps droit et une absence de deux mois et demi.

Mendy veut rester

Convoqué dans le groupe madrilène pour le Mondial des Clubs dans un premier temps, le joueur de 30 ans est finalement resté en Espagne pour poursuivre son protocole de soins. En son absence, Fran Garcia a notamment occupé le couloir gauche. La presse ibérique précise d’ailleurs qu’il a marqué des points aux yeux du nouveau staff. Pour ne rien arranger, le transfert d’Alvaro Carreras à Madrid est imminent. Les Merengues vont lâcher 50 M€ pour l’arrière-gauche tant désiré par Xabi Alonso. Tout cela ne fait pas les affaires de l’international tricolore (10 capes), qui est toujours à l’arrêt.

Mais cela ne change pas ses plans. Bien au contraire. Selon nos informations, Ferland Mendy n’a pas prévu de s’en aller et souhaite rester au sein du club où son contrat court pour encore deux ans. Il est prêt à faire face à la concurrence et à gagner sa place sur le terrain. Un départ n’est donc pas à l’ordre du jour pour le moment. Il est évident qu’avec trois spécialistes à ce poste, Xabi Alonso et le Real Madrid devront trancher à un moment ou à un autre. Ce vendredi, FotoMaç a évoqué un intérêt de Fenerbahçe pour le Français. Nul doute que d’autres clubs se pencheront sur son cas si la porte venait finalement à s’ouvrir…