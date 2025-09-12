Menu Rechercher
Le fils de Ronaldinho signe à Hull City

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Ronaldinho lors d'un événement caritatif @Maxppp

João Mendes. Ce nom ne vous dit probablement rien et pourtant, ce jeune brésilien de 18 ans n’est autre que le fils de Ronaldinho. Après une expérience médiatisée au FC Barcelone il y a quasiment deux saisons, le jeune ailier s’attendait à lancer sa carrière. En vain. Après avoir quitté libre le club catalan, il avait rejoint Burnley en Angleterre pour jouer en réserve.

Hull City Academy
We are delighted to announce the signing of exciting winger João Mendes to the Under-21s. ✍️

Welcome to Hull, João! 🇧🇷

➡️

#hcafc #hcafcU21
Libre de tout contrat cet été encore, le fils de l’ancien Ballon d’Or 2005 va rester en Angleterre puisqu’il s’est engagé avec Hull City, en Championship. S’il évoluera dans un premier temps avec l’équipe réserve, João Mendes sera amené à rejoindre le groupe pro en fonction de ses performances.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
