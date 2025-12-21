CAN
25 jeunes de Corbeil-Essonnes suivront la CAN 2025 au Maroc
Un rêve éveillé que vivront ces jeunes. Du 21 au 28 décembre, 25 jeunes de Corbeil-Essonnes auront la chance de suivre la Coupe d’Afrique des nations directement au Maroc, grâce à une initiative de quatre associations — DTR Sport, Jeune2Demain, Main dans la Main et 100 Rêves — et au soutien de la ville elle-même.
Le projet est présenté comme un « voyage éducatif, sportif et citoyen », avec l’objectif de favoriser « la mixité sociale, la cohésion, l’ouverture culturelle et l’engagement citoyen ». Corbeil-Essonnes est justement la ville de naissance de Walid Regragui, sélectionneur du Maroc et figure inspirante pour la jeunesse locale.
