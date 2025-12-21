Sénégal : le message émouvant d’Assane Diao sur son forfait pour la CAN 2025

Touché à la cuisse droite lors de la défaite de Côme face à l’AS Roma (1-0) en Serie A, Assane Diao ne disputera pas la CAN 2025. Un énorme coup dur alors que le jeune attaquant sénégalais de 19 ans s’apprêtait à vivre sa toute première grande compétition avec le Sénégal. Dans un message particulièrement émouvant publié sur ses réseaux sociaux, le prodige de Côme a tenu à partager sa peine et son état d’esprit.

« Il y a des moments où les choses ne se passent pas comme on le souhaite, et la frustration de ne pas pouvoir s’en sortir pèse lourd. Mon année 2025 s’achève un peu plus tôt que prévu, au terme d’une saison où j’ai vécu les deux faces du football : une première partie magnifique, durant laquelle j’ai retrouvé le plaisir de jouer et traversé le meilleur moment de ma carrière, puis une seconde bien plus difficile, marquée par trop de coups durs. Cette fois, cela m’empêche de réaliser le rêve de représenter mon pays lors de ma première Coupe d’Afrique, ce qui me rend très triste et reste encore difficile à accepter. Je souhaite de tout cœur le meilleur à mes coéquipiers et j’espère que le trophée reviendra avec nous au Sénégal. Je suis désormais pleinement concentré sur mon travail pour revenir plus fort et retrouver ma place lors de cette seconde partie de saison », a-t-il écrit sur Instagram. Les Lions de la Téranga joueront leur premier match dans la compétition mardi prochain, face au Botswana.