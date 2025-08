Real Madrid : Endrick est en train de vriller

La saison 2025-26 vient à peine de débuter que le Real Madrid nous offre déjà plusieurs feuilletons. Le premier concerne Rodrygo, dont l’avenir fait couler de l’encre chaque jour un peu plus. Il y a ensuite, le cas Vinicius Junior. Le Brésilien, qui veut recevoir une belle augmentation de salaire, réclame autant voire plus d’argent que le nouveau patron Kylian Mbappé. Enfin, il y a le dossier du numéro 9. Un maillot laissé libre par le Bondynois, qui a récupéré le 10. Ce matin, Marca nous a appris que Gonzalo Garcia, qui va rester au sein de la Casa Blanca, va être son successeur.

La suite après cette publicité

Endrick, qui était en concurrence avec lui pour ce numéro, a préféré conserver le 16 qu’il a depuis son arrivée il y a un an. Le dossier était enfin clos. Sauf que Radio Marca nous fait de nouvelles révélations sur le sujet ce mercredi après-midi. Et il y a de quoi dire. En effet, dans l’émission La Tribu, la radio ibérique explique que cette décision a fait grand bruit. Le Brésilien, qui est actuellement blessé et qui refuse de partir en prêt, est très mécontent de ce choix qu’il reçoit comme une déclaration claire du club qu’il passe encore une fois au second, voire même au troisième plan.

La suite après cette publicité

Endrick l’a mauvaise

Dans l’ombre de Kylian Mbappé la saison dernière, il voit à présent "Golzalo" lui passer devant depuis la Coupe du Monde des Clubs. Il s’agit de la goutte de trop pour le Brésilien, qui a marqué 7 buts en 843 minutes jouées sous les ordres de Carlo Ancelotti. Le média évoque «une immense colère d’Endrick en apprenant que Gonzalo Garcia portera lé numéro 9.» Journaliste pour Radio Marca, Alberto Pereiro en a dit plus sur la réaction de l’international auriverde lorsqu’il a été mis au courant de la nouvelle.

« On m’a dit que le visage d’Endrick dans le vestiaire n’était pas au mieux de sa forme. C’est juste que pour faire plaisir à quelqu’un, il faut se débarrasser de quelqu’un d’autre. Le Real Madrid a insisté pour qu’Endrick aille voir ailleurs, et il refuse tout. Il dit non. Je pense que c’est une discussion que nous devrons avoir à nouveau en janvier.» Malgré cette situation pénible, Endrick, qui n’a pas encore pu montrer ce qu’il a dans le ventre, est déterminé à convaincre le staff. Il compte revenir en force une fois que sa blessure ne sera plus qu’un vieux souvenir. Entre-temps, Gonzalo Garcia aura eu le temps de prendre encore de l’avance sur le Brésilien, qui vise un retour le 8 septembre selon Marca.